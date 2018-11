nyheter

Statens vegvesen hadde en tungtransportkontroll i Skibotn søndag kveld. Og av de 21 kontrollerte kjøretøyene var det hele ti som ikke var tilfredstillende skodd for vinterføret.

Ifølge Vegvesenet på Twitter ila de 10 av vogntogene bruksforbud på grunn av for dårlige dekk. Kjetting var påkrevet på grunn av kjøre forholdene. Vegvesenet melder at sjåførene av to av vogntogene valgte å bli stående i steden for å skifte til kjetting.