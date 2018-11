nyheter

Det er Statens vegvesen som melder dette på sine nettsider, tirsdag kveld.

Meldingen om at E6 er sperrer kom like over klokken 20, og det er ingen endringer så langt.

Også ved Trollvik i Kåfjord er det problemer i trafikken. Der har flere lastebiler fått problemer. Det er redusert framkommelighet på grunn av et trafikkuthell, skriver vegvesenet på sine nettsider.