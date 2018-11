nyheter

Rederiet Torghatten Nord AS sendte like over klokka 16.00, tirsdag ettermiddag, ut en melding om at de innstiller ruta klokkan 16.30 fra Storstein.

"Avgangen fra Storstein kl 16:30 er kansellert pga. tekniske problemer."

Hvilke problemer det dreier seg om, oppgir ikke redeiret i meldingen, men de beklager det hele.