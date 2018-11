Vogntog og personbil involvert i trafikkulykke i Ramfjord

nyheter

Ulykken har skjedd i 60-sonen like før Fagernes. Alle nødetatene er på stedet.

– Det er litt uoversiktlig per nå, men det ser ut til at en postbil har stått delvis ute i veibanen, og at et vogntog har måtte bremse plutselig. Vogntoget veltet og ligger i en grøft utenfor veibanen. Det kom en personbil bak som har sklidd ut av veien og som også havnet i grøfta, sier operasjonsleder Eirik Kileng i Troms politidistrikt klokka 13.23.

Alle involverte skal være oppegående og tilsynelatende uskadd, men to personer er fraktet fra ulykkesstedet med ambulanse til sjekk på UNN.

E8 er sperret på stedet, og mellom Hundbergan og Laukslett i forbindelse med påkjørselen av en ambulanse på vei til ulykkesstedet.

– Vi dirigerer trafikken på begge stedene.