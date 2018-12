Støv-prøve kan avsløre inneklimaet

nyheter

– Mange kontakter oss fordi de mistenker at de har dårlig inneklima. De er bekymret fordi det lukter rart, eller de opplever å være mye syke, sier seniorrådgiver Ingeborg Bjorvand Engh i Mycoteam.

I en pressemelding Newswire har utført for selskapet, opplyser hun at Mycoteam så langt i år har analysert over 600 støvprøver på tape. Ved å sende inn en såkalt test-tape med støv fra hjemmet, kan du få svar på om huset ditt har fuktproblemer eller muggsopp. Ifølge selskapet kan de også finne ut hvilke kilder til støv du har i hjemmet; byggestøv, husstøv eller industristøv.

Fagsjef for inneklima i Astma- og Allergiforbundet, Kai Gustavsen, sier problemet med dårlig inneklima er langt mer vanlig enn folk tror.

– Det kan være flere årsaker til at luften vi puster inn ikke er frisk og ren. For eksempel kan feil ved varmeanlegget og ventilasjonssystemet påvirke luft og temperatur. Men verst for helsen er fuktighet og råteskader som fører til muggsoppdannelse, sier han.

Ifølge Gustavsen skal man ta god inneluft på alvor.

– Dårlig inneklima kan gi helseplager og forverre situasjonen for de mest utsatte. Det er ikke bare ikke bare personer som allerede har astma eller allergi som blir syke.

Astma- og Allergiforbundet fikk i fjor inn 552 henvendelser som gjaldt bekymring rundt inneklima.