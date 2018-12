Derfor har nødetatene i Nordreisa rykket ut

nyheter

Onsdag ettermiddag har nødetatene i Nordreisa rykket ut med blålys og sirener.

Operasjonsleder Roy Nagel ved Troms politidistrikt melder at det kun er snakk om en beredskapsøvelse.

– Dette er en planlagt øvelse med nødetater og lufthavna, som blant annet vil involvere noen utrykninger.

Framtid i Nords mann på stedet, Kjetil Martesønn Skog, sier mannskaper fra både brannvesen, ambulanse og politi er på plass ved Sørkjosen lufthavn.

– Det kan også se ut som de opererer med en flokk med markører, melder han.

Øvelsen foregår på sørenden av rullebanen.

Scenarioet for øvelsen er at et ambulansefly med fem passasjerer om bord har havnet utfor rullebanen.

Lufthavnsjef Tor Rasmussen sier han er svært fornøyd med øvelsen, og at alt av tilgjengelige mannskaper kom på kort varsel.

Øvelsen var uanmeldt - noe som gir et mer realistisk bilde på hvordan beredskapen er dersom situasjonen skulle være reell.