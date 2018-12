E6 delvis stengt ved Djupvik

nyheter

Vogntoget har sklidd delvis av E6 midt i bakken like sør for kommunegrensen mellom Nordreisa og Kåfjord. Uhelllet skjedde i 18.00-tiden.

Traileren er utenlandsk og politiet opplyser på Twitter at traileren har sakset.

Ingen større kjøretøy kommer forbi havaristen, men personbiler kan ifølge Statens vegvesen passere.

En rekke vogntog har blitt stående og vente på å slippe forbi ulykkesstedet.

Da Framtid i Nord snakket med operasjonsleder Eirik Kileng ved Troms politidistrikt i 20.30-tiden så kunne han opplyse at to vogntog sto fast.

- Nå er bergingsbil på stedet og også strøbil er på vei. Det er veldig glatt på stedet, sier Kileng.

Politipatruljen er fortsatt på stedet. Ettersom veien er delvis stengt, er det omkjøring via Spåkenes for mindre kjøretøy.

I 20.50-tiden melder politiet at et av vogntogene har kommet seg videre, men at fire andre vogntog står fast på stedet. Ett av disse vogntogene har fått kjøreforbud på grunn av et defekt dekk.

Også på 866, like før Maursundtunnelen i Nordreisa er et kjørefelt stengt på grunn av det Vegvesenet omtaler som et "stanset kjøretøy".