nyheter

Statens vegvesen melder kl. 20.37 at E6 er stengt på Kvænangsfjellet. Veien er stengt på grunn av at et kjøretøy har fått stans.

Vegvesenet har tidligere i kveld meldt at det er stedvis redusert sikt over fjellet og at kolonnekjøring kan innføres på kort varsel.