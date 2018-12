nyheter

Troms-politiet på Twitter melder fredag kveld om problemer i trafikken over store deler av fylket. Årsaken er at det er glatte veier over hele fjøla.

Politiet sier at det har vært mange utforkjøringer og ikke minst trailere og vogntog med problemer.

"Statens vegvesen orienteres fortløpende om de mest utsatte stedene", skriver politiet på Twitter.