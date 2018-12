Hvorfor er det lengre fra Tromsø enn motsatt?

Dersom du snur på det og starter i Tromsø, så er det akkurat like langt.

Det kan nemlig virke som om det er lengre fra Tromsø til Storslett enn det er andre veien. Så derfor noen oppklarende fakta. Fra Storslett til Tromsø er det 229 kilometer om du kjører via Storfjord. Tar du fergene, er strekningen 94 kilometer kortere, altså 135 kilometer. Dersom du snur på det og starter i Tromsø, så er det akkurat like langt.

Likevel opplever vi som bor her i regionen det stikk motsatte. Møter legges til Tromsø og lederfunksjoner styres mot byen. Dette jobber vi med på daglig basis for motkjempe. Vi informerer om busser, fly og båter, om overnattingsmuligheter og om etter hvert greie veier å kjøre på. Men i 70 prosent av tilfellene ender visa med det vante refrenget, at vi skumper til Tromsø og hjem igjen.

Denne helga var det skirenn i Saga. Der stilte en bråte fremadstormende, kommende skistjerner til start. Imidlertid glimret Tromsø-miljøet med sitt fravær. Seniorene fra Tromsø fant det altså ikke formålstjenlig å begunstige periferien med sitt nærver.

Dette har fått den gamle skistjerna, kåfjordingen Jan Lindvall, til å bryte lydmuren. I et leserinnlegg - som også står på trykk lengre ut i denne avisa - dundrer han løs på bymiljøet, og deres manglende tilstedeværelse.

Vi stiller oss gladelig bak reprimanden. At en og annen løper hadde andre ting fore, se det kan vi forstå, men at hele tromsø-banden var fraværende, det er uforståelig og trasig. Vi så det samme i sommer, der Nordreisa reiste gjentatte ganger til Tromsø for å spille fotball mot bylag, lag som hjemme stilte med flere innbyttere enn der er innbyggere i Bakkeby, men som ikke hadde en start-ellver til returoppgjøret.

Så vi er altså langt fra overrasket. Tromsø IL har de siste årene mistet svært mange gode spillere, og viktige samarbeidsbånd, gjennom å lukke øynene for klubbene rundt seg.

Det handler om avstander. Noen fysiske, men lengst er nok de psykiske.