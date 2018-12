Oppvekstsenteret ligger an til å bli lagt ned

nyheter

Rådmannen har foreslått å legge ned skolen og barnehagen i Arnøyhamn og ifølge ordfører Ørjan Albrigtsen ligger det an til å bli politisk vedtatt. I alle fall har posisjonen lagt inn nedleggelse fra 1. august 2019.

– Det som ligger til grunn er forslaget fra Rådmannen. Vi har hatt noen runder på det og funnet ut at det ikke er grunnlag for å ta det inn i budsjettet igjen, sier Albrigtsen.

– Trasig å legge ned

Skolen på Arnøya har vært i faresonen lenge, men nå ser det ut til å være slutt – selv om vedtaket kun går på midlertidig nedleggelse og en innsparing på rundt 1,8 millioner kroner i året.

– Har det sittet langt inne å gå inn for nedleggelse nå?

– Det er klart det er trasig å legge ned skolen, selv om det er bare midlertidig. Jeg har fått føle skolenedleggelser på kroppen selv og det er ikke koselig. Men nå har det blitt så få elever at man rett og slett må gjøre noe. Vi har klart å opprettholde skolen, men likevel flytter folk, sier Albrigtsen.

Avventer forslagene

Rolf Egil Larsen og Senterpartiet var skarp i tonen i formannskapet og mente at budsjettforslaget fra Rådmannen – med skolenedleggelse i Arnøyhamn – var et dommedagsbudsjett for Arnøya.

Han håper fortsatt at man skal få til noe, selv om han og Senterpartiet innser at man neppe får gjennomslag for å opprettholde fullt tilbud ved skolen.

– Hvis det kommer et kompromissforslag, så går vi antakelig for det. For eksempel at skolen kan brukes deler av året. Hvis det er noe sånt på trappene, så er det greit. Vi skal i alle fall vurdere forslagene, før vi eventuelt kommer med et protestforslag, sier Larsen, og tilføyer:

– Det viktigste er uansett at sikkerheten til barna ivaretas og at man gjør det som er det beste for dem.