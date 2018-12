nyheter

Ghanas store popstjerne, Wiyaala er klar for neste års Riddu-festival. Dette opplyser Riddu Riđđu Festivàla i en pressemelding til Framtid i Nord.

Wiyaala er kjent som "den unge løvinnen av Afrika", og sammenlignes med storheter som Grace Jones og Angelique Kidjo. Ghaneseren er kjent for å få den mest standheftige publikummer til å danse og smile med sin musikk som er en sammensmeltning av vestafrikanske rytmer og pop.

– Jeg tror publikum kommer til å bli forelsket i Wiyaala! Hvis ikke hun får hele Riddu-sletta til å danse, så er det ingen som kan det! sier festivalsjef Sandra Márjá West.

Verdensstjerne vender tilbake til Riddu Riđđu Buffy Sainte-Marie er en vesentlig del av Riddus første artistslipp foran 2019-festivalen

Wiyaala synger på sitt morsmål Sissala, gjerne i kombinasjon med engelsk. Hun fronter saker som handler om utnyttelse av kvinner som kjønnslemlestelse og barneekteskap.

– Wiyaala er den fødte artist og et kult forbilde for unge kvinner verden over! sier West.

Fra før er Buffy Sainte-Marie, Tanya Tagaq, Maxida Märak og ISÁK bekreftet til festivalen.