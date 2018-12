Brann i uthus i Kåfjord

nyheter

Like etter klokken 18.00 meldte Troms politidistrikt at det brant i en enebolig i Olderdalen i Kåfjord. Like etterpå, klokken 18.15 – er det klart at det er et uthus på samme eiendom som brenner. Da er også brannvesenet kommet til stedet.

– Vi har vært i kontakt med beboere i huset, en kvinne i 50-årene og en mann i 70-årene, som begge har tatt seg ut av huset. De skal være uskadde, opplyser operasjonsleder i politiet, Roy Tore Meyer.

Brannen skal ifølge han være under utvikling, men det skal ikke være fare for spredning til andre bygninger.

Huset ligger nært E6, like ved fergeleiet.