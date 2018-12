UNN-lege advarer: Kan bli alvorlig syke når mamma er veganer

nyheter

iTromsø: I kommentaren «Når din tro går utover barns helse» som Egon Holstad skrev tidligere denne uka, refereres det til en artikkel hos TV2 om at spedbarn blir innbrakt på sykehus i Danmark og Sverige med alvorlige symptomer på B12-mangel.

Årsaken til innleggelsene er at mødrene er veganere og ikke spiser animalske produkter. Dermed får ikke spedbarna i seg vitamin B12 fra morsmelka.

Claus Klingenberg, seksjonsoverlege på nyfødtintensiven ved UNN, forteller at dette er en kjent problemstilling også i Norge.

– Det har vært lignende innleggelser ved flere norske sykehus, men så vidt jeg vet ikke i Tromsø. Vi er imidlertid klar over at dette er en klinisk problemstilling som vi ser stadig mer av i landet, sier Klingenberg.

– Alvorlige symptomer

Klingenberg understreker at mødre med vegansk kosthold må passe på å ta tilskudd av B12 under svangerskapet.

– Hvis ikke kan spedbarn få i seg for lite av vitaminet gjennom morsmelka, sier han.

Symptomene på B12-mangel kan ifølge Klingenberg være alvorlige, med alt fra forsinka utvikling i både kropp og hjerne, dårlig bevegelse, spisevansker, forstoppelse og andre diffuse symptomer.

DETTE ER SAKEN Egon Holstad skrev tidligere denne uka en kommentar om at det er tilfeller i Danmark og Sverige hvor spedbarn legges inn på sykehus med symptomer på B12-mangel som skyldes at mødrene har et vegansk kosthold.

Ifølge TV2 raser debatten i Danmark hvor overlege ved Rikshospitalet mener at veganer risikerer å påføre barna sine mangelsykdommer, mens veganer mener danske leger er utdaterte og kunnskapsløse.

Seksjonsoverlege ved UNN, Claus Klingenberg, bekrefter at dette forekommer også ved norske sykehus, men at de foreløpig ikke har sett det ved UNN i Tromsø.

– De fleste multivitamintilskudd inneholder ikke B12, så man må passe på at barna senere får et kosthold som er balansert og som inneholder vitamin B12. Det finner du blant annet i kjøtt, egg, fisk og meieriprodukter. Uansett vil jeg råde den som har en vegansk diett om å diskutere kostholdet sitt grundig med fastlege eller ernæringsfysiolog, sier han.

– Krever mye å være veganer

Hugo Nilsen er klinisk ernæringsfysiolog ved UNN. Han bekrefter at B12 ikke er å finne i vegetabilske produkter, og at det essensielle vitaminet derfor må tas som tilskudd.

– I tillegg må man passe på at man får i seg D-vitamin, som er noe vi ellers får i oss gjennom sollys og fisk. På grunn av mørketida er det særlig viktig å få tilført dette vitaminet her i Nord-Norge, sier han.

Nilsen anbefaler dem som vil være veganer eller vegetarianere å få i seg belgfrukter og nøtter for å sikre seg nok protein.

– Kan du bli veganer over natta, eller bør du ta visse forholdsregler i en overgangsperiode?

– Vi har et stort lager av B12 i kroppen og det kan gå et helt år før mangelsymptomene melder seg. Det er likevel viktig å tenke seg om, og sette seg godt inn i hvordan du skal dekke behovene. Den som spiser meieriprodukter får i seg et bredt spekter av makro- og mikronæringsstoffer, og da blir det mindre viktig å spise variert.

Nilsen sier at det krever en del arbeid å sikre seg et næringsrikt kosthold, men at det ellers er anbefalt å ha et planterikt kosthold.

– De fleste av oss bør redusere inntaket av animalske produkter, og heller spise et mer plantedominert kosthold. En slik endring vil ha klare fordeler både for egen helse og for miljøet, avslutter han.