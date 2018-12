Advarer mot e-postsvindel

nyheter

Troms politidistrikt har søndag ettermiddag retweetet en tweet fra Kripos om at flere politidistrikt melder om svindelmailer. Ifølge Kripos skal avsenderen på disse e-postene hevde at de har tatt kotnroll over kameraet på mottakerens datamaskin, og filmet mens brukeren så på pornografi.

– Politiet oppfordrer alle til å slette slike e-poster og ikke tenke noe mer over det, skriver de.

iTromsø har tidligere skrevet om Sverre Hugo Rokstad som mottok en slik e-post.

Politiets nettpatrulje - Kripos, skriver på sin Facebook-side at de mottar jevnlig meldinger fra folk som har fått disse e-postene.

– Disse epostene inneholder ofte et passord mottaker tidiligere har benyttet/benytter. Dette er tatt med for å øke troverdigheten til eposten. Passordene er hentet fra offentlige lekkasjer som ligger på internett og er derfor ofte gjenkjennbare for mottaker, skriver politiet og oppfordrer folk til å aldri trykke på lenker eller laste ned innhold relatert til slike e-poster.