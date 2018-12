Her betaler studentene 4.600 kroner for rom i brakkerigg. Et steinkast unna betaler studenter 200 kroner mer for toppmoderne standard

nyheter

I brakkene, som ble satt opp i 2012 og som i utgangspunktet kun skulle brukes i tre år, er det trangt om plassen og standarden er dårlig. Likevel er prisen per måned mellom 4.300 og 4.600 kroner.

– Vi er 22 studenter per kjøkken, og rommene er veldig små og badene trange. Hvis jeg måtte bo her lenger enn fem måneder, hadde jeg funnet meg et annet sted å bo, forteller Laura Malfitana (23).

Det er iTromsø som har skrevet og publisert artikkelen først.

– Urettferdig

iTromsø møter henne og venninnen Eva Comuzzi (23) utenfor brakkeriggene. Comuzzi bor i studenthyblene på Mortensnes og betaler 600 kroner mindre enn Malfitana.

– Jeg synes det virker veldig dyrt. Det eneste positive er at det er nærmere universitetet, men det er for så vidt også de helt nye studentboligene på Dramsveien, sier hun.

På Dramsveien, bare et steinkast unna brakkeriggene, betaler studentene 4.800 kroner for en hybel med toppmoderne standard. Der deler alt fra seks til femten personer kjøkken.

Malfitana og Comuzzi er ikke de eneste som stusser på prisene.

– Det er urettferdig. Boforholdene her er svært dårlige. Det er mye støy, trangt og mye feil med lysene og vannet. Kjøkkenet er også svært skittent, sier franske Sara Ayer (24), som akkurat har låst seg ut av en av brakkeriggene.

Få norske studenter

Inne på felleskjøkkenet i samme brakke er stemningen en litt annen.

– Vi stortrives her. Det er nært campus, og vi slipper å betale for klesvask, sier Danny Nieto (22).

– Også er det veldig sosialt. Her på kjøkkenet har vi nesten blitt en liten familie. Å bo slik passer kanskje oss internasjonale studenter bedre enn det gjør nordmenn, legger venninnen Elena Moreno (20) til.

I brakkene bor det få norske studenter.

– Det er noen, men ikke mange. Kanskje er det sånn at de dårligste boligene går til de utenlandske. Jeg visste i hvert fall ikke at prisforskjellen var så liten. Vi betaler nesten like mye, men får mye mindre igjen for det, sier Sara Garcia Vila (22).

– Driver ikke etter fortjeneste

Hans Petter Kvaal, administrerende direktør i Norges arktiske studentsamskipnad, bekrefter at standarden i brakkene er lavere enn ved andre botilbud for studenter i Tromsø.

– Det var og er fortsatt ment som et midlertidig botilbud, og standarden er deretter. Det er brakker, sier han.

– Hvordan rettferdiggjør dere at det er nesten like dyrt å bo i brakke som i de helt nye studenthyblene?

– Kostnadene ved de midlertidige boligene er ganske høye, og de må dekkes inn. Det er det som er grunnlaget. Når vi må leie brakker, koster det penger. Jeg skulle gjerne sett at prisen var lavere, men alternativet er å ikke kunne tilby de 176 studentene bolig, svarer han.

På spørsmål om konkrete tall på utgiftene knyttet til leie og drift av brakkeriggene, svarer direktøren at han ikke kan komme med eksakte tall.

– Vi tilpasser husleien etter kostnadene, sier han.

– Men da må dere vel ha oversikt over sistnevnte?

– Jeg kan ikke fremskaffe kostnadene nå, da regnskapsavdelingen har gått for dagen. Jeg kan imidlertid fastslå at dette ikke er et overskuddsprosjekt. Vi driver ikke etter fortjeneste, sier han.