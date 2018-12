Disse sakene var mest lest i januar

nyheter

1. Forretningsbygg på Storslett brant i natt - mange evakuerte (16 101 klikk)

På toppen av januar finner vi saken om Flexi som brant ned 28. januar. Saken ble mye omtalt i dagene og ukene som fulgte:

Også andreplassen på lista omhandler nettopp denne brannen:

2. – Det er forferdelig trist (5105 klikk)

Reisaværingene våknet søndag morgen til den triste nyheten, og flere tok turen til sentrum for å se.

– Det er forferdelig trist. Samtidig er man jo glad for at ingen ble skadet eller omkom. Det er trist for bygda, dette er jo et historisk bygg som man husker fra man var liten, sa Karl Martin Eriksen.

3. Dette kommer til å svi for skjervøyværingene (3912 klikk)

Brøyesaken engasjerte - også i 2018. I januar var denne lederen den tredje mest leste saken.

4. Plussgrader og regn i Nord-Troms (3311 klikk)

Et av de store samtaleemnenene rundt omkring i regionen i januar var været. En uke ut i januar slo det nemlig totalt om, og plutselig fikk man igjen mildvær og vanskelige kjøreforhold.

5. Jegertvillingene har et ordforråd som ikke er representativt for det nordnorske språket (2863)

Jegertvillingenes Farmen-deltakelse skapte flere overskrifter, både i lokalavisa og i riksavisene.

En av sakene som gikk spesielt godt i januar, og dermed kom inn på femte plass på lista, er realityprofilen Geir Magne Haukås' klage på jentenes ordforråd.

– «Jegertvillingene» har et ordforråd som ikke er representativt for det nordnorske språket. De har ingen dekning for å si at det å banne er typisk oss nordlendinger, mente han.