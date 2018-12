Den store bulkedagen

nyheter

HT.no: – Ta det med ro, senk skuldrene og ta tiden til hjelp når du parkerer, så unngår du en ekstra dyr jul, oppfordrer Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF, i en pressemelding fra selskapet.

Tusenvis av nordmenn stresser nå av gårde for å rekke de siste julegaveinnkjøpene. Før du vet ordet av det befinner du deg i samme stressende situasjon, løper fra butikk til butikk og skulle «bare» forte deg til siste butikk for å kjøpe den siste julegaven. Så smeller det.

– Vi nærmest bulker jula inn. En titt på fjorårets statistikk viser at vi bulker for millioner før jul. 20. og 21. desember 2017 bulket rett over 1800 nordmenn hver dag, mens 22. desember i fjor var det nærmere 2000 som bulket, viser statistikk fra Finans Norge, forteller Ryste.

Lille julaften er tallet nede på 1452 skader, mens julaften bare har 619 ulykker. Statistikken fra Finans Norge er basert på skademeldinger innlevert til forsikringsselskapene.

– Følger du følgende råd kan du unngå å få en ekstra dyr jul: Pust rolig, vær oppmerksom og sørg for å ha god sikt. Tenk også på hvor du parkerer og rygg bilen på plass, sier Ryste.

– Rygger du inn er det mye mer oversiktlig å kjøre forsiktig ut med fronten først når du skal hjem igjen. Skulle du plutselig bli du vitne til en skade, si ifra eller skriv ned nummeret på bilskiltet. Det hjelper mye for vedkommende som har fått bilen sin påkjørt, avslutter Ryste i en pressemeldingen.