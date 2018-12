Dødsulykker preger lista over mest leste saker i mars

nyheter

1. En person bekreftet omkommet i snøskred (21 910 klikk)

Helt på tampen av måneden gikk det skred daglig flere steder i regionen, og 29. mars gikk skredet som skulle ta liv.

35 år gamle Børre Sakshaug mistet livet i en skredulykke i Kildalen - etter at han bare skulle en liten tur ut for å sjekke skiløypa.

Ulykken preget mange, og Børres nærmeste familie ble godt ivaretatt i den vanskelige tiden.

– Vennene til Børre og familien vår er helt utrolig. De stiller opp og er helt klar på at de bistår med hva det skal være, sa pappa Frits Sakshaug i et intervju med Framtid i Nord.

2. Den omkomne var fra Nord-Troms (17 631 klikk)

Også den andre mest leste saken i mars handlet om en tragisk dødsulykke.

6. mars omkom en 21 år gammel gutt fra Kvænangen i en bilulykke i Isfjelltunellen i Kåfjord.

3. Navnet på den omkomne er frigitt (7222 klikk)

Også den tredje mest leste saken i mars omhandler dødsulykken i Kåfjord.

4. Minutter etter kolonnen gikk skredet over E6 (5701 klikk)

27. mars sperret et stort snøskred E6 i Mettevollia, rett sør for Kvænangsfjellet. Skredet gikk bare minutter etter at en kolonne kom kjørende med personbiler og lastebiler nordfra.

– Hadde rekken med våre biler begynt å kjøre minutter før hadde vi havnet midt i det. Vi har hatt kjempeflaks, det hadde de andre også. Det var skummelt, sa Tonje Jansdatter Edvardsen til Framtid i Nord.

Saken skriver seg inn som Framtid i Nords fjerde mest leste sak i mars.