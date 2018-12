Ligger an til å bli det beste året på nordnorske veier siden 1952

nyheter

iTromsø: Hittil i år har elleve mennesker mistet livet på veiene i Nord-Norge. Det skriver Statens vegvesen i en pressemelding.

– Det er elleve for mange, men likevel rekordlavt. Og det viser at arbeidet vi i Statens vegvesen og samarbeidspartnere gjør for trafikksikkerhet gir resultater, sier regionveisjef i Statens vegvesen, Turid Stubø Johnsen, i pressemeldingen.

Hun håper vi kommer oss ut av året uten flere omkomne i trafikken i nord.

– Håper at også julehelga og de siste dagene i året kan bli trygge og gode for alle, heter det i pressemeldingen.

Vær ekstra oppmerksom

Johnsen berømmer trafikantene for at antall drepte i trafikken har vært så lavt som det har vært hittil i år, og peker på at de har blitt flinkere til å ta hensyn til hverandre.

– De siste dagene før jul er gjerne stressende for mange, og da er det viktig å være ekstra oppmerksomme, oppfordrer regionveisjefen.

I tillegg til å vise hensyn på veiene, så er det viktig å passe på vær- og føreforhold når en skal ut på juletur.

– Vær og føre kan veksle raskt og at det er viktig å avpasse farten etter forholdene, påpeker Johnsen.

– Det andre som er ekstra viktig nå i mørketida, er å bruke refleks. Det er en enkel metode for å forebygge ulykker, som alle kan være med på, fortsetter hun.

Gått gradvis nedover

Antall drepte i trafikken har gått gradvis nedover siden 1970 – da omkom 72 mennesker i trafikken i Nord-Norge, og er det verste ulykkesåret i trafikken i Nord-Norge.

– Siden da har antall drepte gått gradvis nedover, med 16 som er foreløpig bunn-notering både i 2014, 2015 og 2017, heter det i pressemeldingen.

Rekorden ligger an til å bli slått i år, men Johnsen minner om at det ikke er det viktigste.

– Det viktigste er likevel ikke statistikken, men at vi unngår skader på liv og helse og at ingen skal miste noen de er glad i.

For 2018 viser statistikken at det er møteulykker og utforkjøringer som oftest er årsaken til omkomne i trafikken, der 80 prosent av de omkomne er menn. For første gang siden 2005 har det ikke vært dødsulykker knyttet til MC i Nord-Norge, og det var ingen barn som mistet livet i trafikken i nord.