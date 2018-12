nyheter

Trekningen ble gjennomført på Møbelringen på Skjervøy klokken 12.00 lillejulaften.

For å være med har folk i Skjervøy fått kort som skulle stemples når de handlet for 100 kroner (ett stempel) og over 500 kroner (to stempel). Kortene ble så lagt i spesialpostkasser i gullfarge, og dermed var man med i trekningen.

Totalt ble delt ut nærmere 13 000 kort og arrangørene satset på at omtrent 10 000 kort var lagt tilbake i postkassene. Målet med aksjonen er å få folk til å handle mest mulig lokalt.

Dette er vinnerne:

Sara Eliassen vant premien på 15 000 kroner.

Jon Børge Nordeng vant 22 500 kroner.

Hovedpremien på 37 500 kroner gikk til Unn Nilsen.

– Ka e det du forteller meg?! Jeg vinner jo aldri! Utbrøt en svært overrasket Nilsen da Johan Pedersen ringte for å gratulere.

Det er Varehuset Skjervøy og Skjervøy ASVO som har stått bak aksjonen i Skjervøy.

Ideen har de hentet fra Lyngen, der man de siste årene har gjennomført lokalhandels-aksjon med premier.