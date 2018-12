Faren for snøskred blir større

nyheter

Er du blant de som vurderer en romjulstur i fjellet? Vel, da bør du være klar over at det er snøskredfare i regionen akkurat nå.

Fra og med tirsdag, 1.juledag øker faregraden i Lyngen-området, til faregrad 3, betydelig.

Skredfarevurderingen på Varsom varsler at mer nysnø i kombinasjon med vind, vil øke størrelsen på fokksnøansamlingene i nordøstvendte heng.

"Hold avstand til leformasjoner med nylig innblåst fokksnø, til flakene har stabilisert seg. Stabiliseringen vil ta lengre tid der flakene ligger på svake lag som rim eller kantkorn eller glatt skare. I områder der det kommer mindre nysnø som lengst nord i regionen, vil skredfaren være lavere", opplyser varslingstjenesten.

I resten av Nord-Troms vil faregraden for snøskred ligge på nivå moderat nivå, 1.juledag.

I skredfarevurderingen står det at nysnø, samt endring i vindretning vil gjøre at det legger seg ferske fokksnøflak i flere himmelretninger – som igjen vil være lette å løse ut. Nysnømengden er derimot ikke så stor, så det er få steder som får nok snø til at skredstørrelsen vil øke til middels store.