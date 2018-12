Slik blir årets fjellfyrverkeri i Tromsø

nyheter

Hvert år legger 30–40 frivillige ned mange hundre timers arbeid for å arrangere et av Nord-Norges største fyrverkeri.

Det er ifølge arrangørene selv over 70 år siden de første pinnerakettene startet det som nå har blitt en solid nyttårstradisjon.

Bomber og raketter for et sted mellom 150 og 180.000 kroner skal i år lyse opp nattehimmelen over Fjellheisen, og et sted mellom 1,5 og 2 tonn med utstyr skal fraktes opp i fjellet i romjulen.

– Vi synes det er viktig å kunne utvikle seg, så vi prøver ut noen nye varianter denne gangen, forteller pyrotekniker Erlend Hallstensen, som jobber med fjellfyrverkeriet for 21. gang i år.

Dette skriver avisen iTromsø.

«Nyttårskake»

Som alltid vil årstallet lyse opp mellom aksla og storsteinen. Det består av rundt 80 lyspunkter som tennes og endres manuelt. Dessuten skal nærmere 500 enkeltelementer sendes til værs.

– Vi skal blant annet teste ei «kake», som består av mange mindre effekter som settes sammen. Det kan ligne litt på fyrverkeriet vanlige folk kan kjøpe – bare mye større, forteller han.

I tillegg blir det flere nye enskuddsraketter, da en ny størrelse skal utprøves. Disse er litt mindre enn de største, som måler 200 millimeter.

– Til gjengjeld får vi flere og finere bomber for samme pris, påpeker pyroteknikeren.

Betales av befolkningen

Finansieringen består av innsamlede midler fra både private og næringsliv, samt et lite driftstilskudd fra kommunen. Tilskuddet utgjør litt mindre enn ti prosent, ifølge Hallstensen.

– Dette er et ordentlig spleiselag, der byens befolkning står for mesteparten av økonomien. Hadde det ikke vært for de frivillige, kunne nok utgiftene fort ha vært det tredobbelte, forteller han.

– Men dette er jo byens eget fyrverkeri, legger han til.