Røde Kors rykket ut til skadet mann på tur

Politiet fikk tirsdag ettermiddag i tre-tiden en melding om at en mann i 30 årene skadet seg på tur og trengte hjelp. Det er formentlig benbrudd og mulig nedkjøling. Røde Kors er på vei til stedet med to snøscootere for å hjelpe mannen. Dette melder Troms politidistrikt på deres twitterprofil.

Klokken 16:36 tirsdag ettermiddag melder Røde Kors til Troms politidirstrikt at mannen er levert til Lyngseidet legevakt. Mannen ivaretaes videre av helsepersonell, melder Troms politiditrikt på Twitter.

