nyheter

Busselskapet Bussring AS har av Troms fylkeskommune blitt bedt om å stanse all transport på The Arctic Route. Grunnen er at fylkeskommunen mener turistruta til Lyngen og Narvik innebærer brudd på yrkestransportloven.

Dette melder NRK Troms, torsdag.

Daglig leder i det Nordreisabaserte selskapet, Henry Nyvoll, har foreløpig ikke ønsket å kommentere saken, opplyser statskanalen.