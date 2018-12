Over 50 prosent har tenkt seg på ferie til utlandet: Her er de mest populære reisemålene

nyheter

iTromsø: Norstat har gjennomført en fersk reiseundersøkelse for Finn reise. Her svarer over 50 prosent skal på ferie til utlandet sommeren 2019. 16 prosent av disse svarer at de skal tilbringe sommerferien «kun i Norge», skriver Finn.no i en pressemelding.

– Dette viser jo at nordmenn fortsatt har et stort behov for å sikre seg sol og varme om sommeren. Selv om vi opplevde knallsommer i store deler av landet sommeren i år, var det faktisk bare to prosent færre som dro på charterreise sammenlignet med året før. Mange av disse hadde nok bestilt utenlandsferien sin på forhånd, og det er det nok en del som gjør nå også. Dette med sol- og varmegaranti er veldig viktig for oss når sommerferien kommer, sier Terje Berge, kommersiell direktør i FINN reise i pressemeldingen.

Spania på topp

I likhet med 2018 er fortsatt Spania det med populære reisemålet for nordmenn. Nesten 30 prosent av dem som svarte, sier at de planlegger å reise nettopp dit i sommeren 2019. I tillegg svarer 55 prosent at de har tenkt seg på sol- og badeferie i Spania i løpet av neste år.

– Spania har lenge vært nordmenns desiderte feriefavoritt, etterfulgt av Hellas. Hele 60 prosent av alle nordmenn som bestilte pakkereise via FINN reise for sommerferien 2018, skulle enten til Spania eller til Hellas, sier Berge i pressemeldingen.

Prioriterer sol og varme

Ifølge undersøkelsen har 20 prosent av de spurte tenkte seg til Italia og Hellas, 14 prosent til Kroatia og 13 prosent til Sverige og Danmark. Sistnevnte reisemål har en nedgang på syv prosent.

– Som nevnt har det også blitt både enklere og rimeligere å fly til mange av sydendestinasjonene, og det gjør nok at flere har muligheten til å reise til sol- og varme, og dermed prioriterer det fremfor ferie i våre naboland, sier Berge i pressemeldingen.

Hit planlegger nordmenn å reise sommeren 2019, ifølge undersøkelsen:

1. Spania

2. Italia

3. Hellas

4. Kroatia

5. Sverige/Danmark