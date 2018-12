Politiet etterlyser savnede Andreas (23)

nyheter

Politiet skriver følgende i etterlysningen som ble sendt ut fredag:

«Politiet ønsker informasjon om en person som er meldt savnet i Tromsø. Den savnede er Andreas Thørring Eilertsen, 23 år og cirka 174 cm. Han er lys i huden og snakker Tromsø-dialekt. Han disponerer en bil som vi også ønsker informasjon om. Bilen er en Mercedes-Benz C180, 2003-modell, med registreringsnummer ZT38846. Hvis du har informasjon om den savnede, ber vi deg om ta kontakt med politiet på tlf. 02800. Eilertsen ble meldt savnet av familien den 19.12.18»

Tøff periode

Torsdag denne uken sto foreldrene til den savnede personen fram i avisen Fremover, og etterlyste sønnen sin med navn og bilde.

– Andreas har vært gjennom en litt tøff periode i livet. Vi regnet med at han ville være for seg selv. Vi ville ikke skremme han vekk med å gå ut med etterlysning tidligere, forteller mamma Tone Kristine Thørring Tingvoll til Fremover.

Redd for hva som har skjedd

Foreldrene er, ifølge Fremover, sikker på at sønnen har vært på Shell i Tromsdalen søndag formiddag 16. desember. De er redde for at det kan ha tilstøtt sønnen noe, og ber om hjelp fra publikum som enten kan ha vært i kontakt med Andreas, eller sett bilen hans, skriver den Narvik-baserte avisen.

– Andreas er en friluftsmann og har kompetanse til å klare seg i naturen. Han har ikke ski med seg, men vi tror at han har en vintersovepose i bilen, sier Tone Kristine Thørring Tingvoll til Fremover.

Foreldrene har bedt om hjelp fra Fjelltjenesten, SNO, og brøytemannskaper.