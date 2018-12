Søppelbrann, Riddu og vellykket leteaksjon mest lest i juli

nyheter

1. Den savnede jenta er funnet i god behold (4675 klikk)

En sommerdag i juli meldte politiet at en jente i tenårene var savnet, da hun ikke kom til avtalt møtested ved Kildalsdammen etter å ha vært ute på langtur alene.

Det ble iverksatt leteaksjon, men heldigvis kom den turvante jenta gående til møtestedet rundt to timer senere.

2. Politiet: – Lukk vindu og dører (4552 klikk)

Alle husker vel denne saken. 1. juli begynte det å brenne på søppelpfyllinga Galsomelen, og Framtid i Nord skrev en rekke saker om situasjonen som utspant seg noen kilometer fra Storslett.

Røyken kunne sees på lang vei, og beboere i området ble evakuert.

Politiet gikk ut og oppfordret reisaværingene til å lukke vinduer og dører i den verste perioden, og det var altså den andre mest leste saken hos oss i juli.

3. Kvinne funnet omkommet (3503 klikk)

Helt på tampen av juni kom nyheten om at en kvinne var funnet død i området Gorsa i Kåfjorddalen. Det skal ikke ha vært noe kriminelt bak dødsfallet.

Saken ble lest også inn i juli måned, og er altså den tredje mest leste saken denne måneden.

4. NRK sender fra Skibotn (2393 klikk)

Denne forhåndssaken om Lars Monsens forestående visitt til Skibotn engasjerte mange denne måneden.

Over 2000 lesere klikket på denne saken for å lese om Sommeråpent sin sending fra Storfjord.

5. Skapte problemer på Riddusletta tre kvelder på rad (2378 klikk)

Årets Riddu var et fantastisk arrangement, til tross for at enkelte festivalgjengere skapte problemer.

Da en mann i 50-årene forstyrret andre festivaldeltakere for tredje kveld på rad, grep politiet inn og kjørte mannen til Tromsø der han tilbrakte natten i fyllearresten.