Dette ekteparets separasjon engasjerte flest i august

nyheter

1. Line Miriam og Per Sandberg separeres (2505 klikk)

Denne saken, som faktisk ble publisert i mai, fikk nytt liv i august, etter at Per Sandberg trakk seg som fiskeriminister.

Interessen for trønderen var så stor, at den tre måneder gamle saken om seperasjonen fra partikollega Line Miriam Sandberg, topper lista over mest leste saker denne måneden.

2. Kollisjon på E6 i Nordreisa (2327 klikk)

Nest mest lest i august var denne saken om en trafikkulykke på E6, like sør for Langslettkrysset.

Et vogntog prøvde seg på en forbikjøring, men lykkes ikke, og endte opp med at den traff en annen bil bakfra. En av de to personene i bilen klagde på smerter i ryggens etter hendelsen, men ellers slapp alle fra det uten alvorlige skader.

3. Politiet har rykket ut til mulig båtvelt (2005 klikk)

Politiet hastet avgårde fra Storslett til Nordmannvik, etter melding om en båt som hadde fått trøbbel på havet. De mistenkte en mulig båtvelt, men da de kom fram viste det seg at det ikke var tilfelle. Båten hadde slitt seg og tatt inn vann, men ble raskt tatt inn til land igjen.

Politiutrykninger er likevel populære saker, og saken skriver seg inn som Framtid i Nords tredje mest leste i august.

4. Venting og stenging de neste ukene (1529 klikk)

Vedlikeholdsarbeid i tunneler fører til venting og stenging, og lite engasjerer avisens lesere mer. Slik som denne saken, som handler om manuell dirigering og nattestenging i Maursundtunnelen.

5. Har sendt ut OBS-varsel om sterk vind (1382 klikk)

I likhet med stengte tunneler, er vær og vind noe nordtromsingene virkelig engasjerer seg for. Vindhastigheten var ventet å komme opp i 20-25 meter per sekund, og Meteorologisk institutt ba folk snøre fast løse gjenstander som trampoliner og hagemøbler.