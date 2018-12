Samiske artister samlet inn nesten 12.000 til Blå Kors

nyheter

Det var Rolf Amunsen, eller Rolffa som han er bedre kjent som, som fikk ideen for et par uker siden. Han ville lage en cover av den kjente Fairytale of New York, i tillegg til en musikkvideo.

På selveste julaften ble låta gitt ut, og nesten 20 samiske artister, musikere, produsenter og fotografer har stilt opp og bidratt til prosjektet - alt på frivillig basis.

Alt går til veldedighet

Nordreisajenta Agnete Båtnes Braaten (Àgy) har bidratt med vokal og joik til coverlåta. Hun forteller at prosjektet startet som en morsom førjulsgreie, men at alvoret i teksten kjapt ga dem en tanke om at det kunne være så mye mer.

Ingen ønsket å tjene penger på prosjektet, så de bestemte seg derfor for at all inntekt skulle gå til veldedighet.

– Vi landet fort på Blå Kors, av åpenbare grunner, sier nordreisaartisten.

– Jeg er glad for at jeg i min barndom fikk oppleve trygghet og glede i juletider, og andre høytider. Dette burde være en selvfølge for alle barn, og det å ta del i prosjektet er mitt litt bidrag for denne saken, legger hun til.

Tryggere jul

Pengene går uavkortet til Blå Kors og kampanjen «Det er ingen selvfølge å glede seg til jul». Hittil har aksjonen samlet inn nesten 12.000 kroner, og artistene håper bidragene vil fortsette å komme.

– Det soleklare målet er at vårt bidrag skal være med på å gjøre jula tryggere for barn og unge. Barn skal være spente og glede seg til jul. De skal ikke trenge å kjenne på en usikkerhet og redsel på grunn av at alkohol har fått en for stor rolle i julefeiringa til de voksne, sier Båtnes Braaten.

Den unge artisten understreker at de håper bidragene skal fortsette å komme utover nyåret.

– Avhengighet tar ikke slutt selv om jula gjør det, fastslår hun.





Disse er med på prosjektet:



Jon Henrik Fjällgren (joik)

Jon Iver Eira Tellefsen/Ivvár (vokal, klipp/film)

Agnete Båtnes Braaten/ÁGY (vokal, joik)

Mikkel Gaup (joik)

Norleif Krokmo (vokal)

Øystein Čalbmigeađgi Myrvoll (piano)

Roger Ludvigsen (elektrisk gitar)

Saara Hermansson

Øyvind Karlsen (trommer)

Rolf Amundsen (vokal, produsent, bass, mandolin, akustisk gitar, elektrisk gitar, trekkspill, fløyte)

Magnus Vuolab (studiotekniker)

Nils Mikael Hætta Hansen (studiotekniker)

John Egil Utsi (studiotekniker)



Film:

Maija Kumle (Manus/regi/skuespiller)

Christian Uhlig (foto/timelapse)

Jan Helmer Olsen (dronefoto/coverfoto)

Sammuel Ambroise (klipp/film)