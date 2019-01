Hurtigbåt og ferge innstilt på grunn av været

nyheter

Rederiet Norled sendte mandag ettermiddag ut melding om at de innstiller MS "Brage" sine turer både nordover mot Skjervøy og sørover til Tennskjær og Lysnes.

"Tromsø-Skjervøy-Vikran-Tennskjer-Lysnes: Avgang Tromsø kl.14:30 og Skjervøy kl.17:00 kanselleres grunnet værforholdene", opplyser rederiet.

For store bølger på fjorden

Også Bjørklids Fergerederi sliter med vinden som feier over Troms. De har inntil videre kansellert alle turer over Ullsfjorden.

"Ullsfjordfergen blir innstilt i dag 1. januar pga. veldig store bølger ute på fjorden. Vi gikk første turen. Vi ser at det ikke forsvarlig å fortsette med masse passasjerer og biler, før sjøen har roet seg noe."



For bilister betyr det at man må kjøre rundt, enten via Skibotn om man skal nordover eller via Oteren og Furuflaten om målet er Lyngen.

Hurtigrute og buss

For de som skal reise mellom Tromsø og Skjervøy, er det buss fra Skjervøy klokken 16.50. Hurtigruten har ingen varsler om endringer i sine ruter, og har dermed nordgående hurtigrute fra Tromsø mot Skjervøy klokken 18.30 i dag. Det skal også være sydgående hurtigrute fra Skjervøy med avgang 19.45.

Det er foreløpig ingen meldinger om stengte veier. Både E6 over Kvænangsfjellet og E8 Skibotndalen rapporteres å være åpne.

Over Kvænangsfjellet kan det være redusert sikt på grunn av snøfokk. Skibotndalen skal ha gode forhold, i følge nettstedet, vegvesen.no.