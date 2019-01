Tunnelåpning i vinden i november

nyheter

1. Markerer åpning av Nordnestunnelen (4454 klikk)

10. november åpnet den 5,8 kilometer lange Nordnestunnelen, og "hele" Kåfjord stilte opp for å være vitne til den historiske hendelsen.

Samtidig var det offisiell åpning av nye Løkvoll sentrum.

Framtid i Nord sendte direkte på Facebook. Sendingene kunne du også se inne i denne saken, som altså er den mest leste i november.

2. Trafikkulykke i Kåfjord: Fem personer involvert (4434 klikk)

En søndag kveld i november smalt det da to biler frontkolliderte like nord for Manndalen.

En kvinne ble alvorlig skadet, mens familien som satt i den andre bilen, slapp fra det med moderate skader. Atle Johannes Hansen forteller om ulykken i dette intervjuet:

3. – De opptrer svært pågående og truende (4078 klikk)

I november hadde flere innbyggere i Nordreisa besøk av falske branninspektører. De skal ha vært svært pågende og truende, og forsøkt å tvinge seg inn i boligene.

Saken skapte mye engasjement blant reisaværingene, og skriver seg altså inn som den tredje mest leste saken i november.

4. Sigmund Steinnes er død - 59 år gammel (3066 klikk)

Den markante politikeren og tidligere ordføreren i Storfjord, Sigmund Steinnes, døde i november - etter lengre tids kreftsykdom.

Partikollega Inger Heiskel fortalte i den forbindelse om en åpen og glad mann, som lett fikk nye venner.

– Det er svært trist og et stort tap.

5. – Den er nok minst ett tonn (2910 klikk)

En stor stein raste ned på FV868 i Storfjord i november - noe som ikke hadde skjedd på flere tiår.

Ingen kom til skade, og steinen ble raskt fjernet fra veien.