Søket etter savnede skiløpere vil bli vurdert i løpet av morgenen - stor snøskredfare gjør arbeidet svært farlig, sier politiet

Et turfølge på tre finske menn og en svensk kvinne er savnet i Blåbærfjellet i Troms. Det har gått et større snøskred i området, og politiet frykter at følget kan være tatt.