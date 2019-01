Rolffa feat GM til Goroso Festivalen

nyheter

Andre artistslipp for Goroso Festivalen, som går av stabelen i Nordreisa for første gang i august, er nå klart.

Arrangøren kunne onsdag formiddag avsløre at Rolffa feat GM som er klare for å spille for reisaværingene.

– Alle hitsa kommer på løpende bånd. Vi snakker Partyjoik, Toppløs, E Du Med, Hjerteknuser og så videre og videre!

Rolffa feat GM får selskap av blant annet Katastrofe.