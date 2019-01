Riksantikvaren skeptisk

nyheter

Det slår Riksantikvaren fast i et brev til Nord-Hålogaland bispedømme. Bispedømmet har godkjent de omstridte planene om å male koret i den 40 år gamle kirken hvitt, for å fremheve den nye altertavlen som skal på plass i løpet av året, men Riksantikvaren er slett ikke like begeistret.

– Selv om Arnøy kirke per i dag ikke er formelt listeført, og det derfor ikke er noen automatikk i at Riksantikvaren skal uttale seg i saken før Biskopen fatter vedtak etter kirkeloven, ønsker Riksantikvaren å melde tilbake at de foreslåtte tiltakene slik vi er kjent med dem, ikke ivaretar kirkeinteriørets svært høye bevaringsverdier, skriver seniorrådgiver Olaf Steen i brevet.

Ønsker saken

Han slår videre fast at Riksantikvaren ønsker å bli koblet formelt inn i saken.

– Dersom det arbeides videre med endringer i kirkens interiør som ikke er i tråd med kirkens bevaringsverdier, vil vi be om å få saken oversendt for uttalelse, og eventuelt for vurdering om det vil være aktuelt å midlertidig frede Arnøy kirke etter kulturminneloven, sier Steen i brevet.

Steen vil ikke si så mye mer om saken, men han bekrefter at det kan bli aktuelt å vurdere midlertidig fredning av Arnøy kirke.

– Det er et virkemiddel vi har ja, hvis det skulle vise seg å være nødvendig. Men vi har foreløpig ingen grunn til å tro at dette skal bli nødvendig. Nå har vi ikke fått dette inn som en sak, ennå men det er noe vi ønsker å få, sier Steen.

Kjenner til kirken

– Kirkevergen i Skjervøy har tidligere slått fast at Riksantikvaren ikke er part i saken?

– Nei, per i dag er ikke Arnøy kirke listeført, ettersom den er oppført etter 1976. Men vi kjenner til kirkens høye kulturminneverdier og vi ønsker som sagt å få saken oversendt hvis man går videre med endringsplanene, sier Steen.

Kirkeverge Magnar Solbakken fastholder at Riksantikvaren ikke blir koblet inn fra deres side.

– De må gjerne ønske å bli koblet inn. Men inntil de er part i saken så forholder jeg meg til at de ikke er det, sier Solbakken, som stusser på Riksantikvarens innblanding.

– Ja, jeg må si at det er en merkelig saksbehandling fra en offentlig etat. Vi har jo i tillegg bestemt oss for å avvente med malingen, sier Solbakken.

Etter gudstjenesten i Arnøy kirke 20. januar skal det være et informasjonsmøte.

– Jeg og leder i menighetsrådet vil informere om saken etter ønsker fra folk på Arnøya. Det blir ikke et folkemøte, men det er åpent for å stille spørsmål, sier Solbakken.