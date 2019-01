nyheter

Søndag kveld stanset en patrulje fra Utrykningspolitiet en bilfører med tilsynelatende meget dårlig tid.

Troms Politidistrikt melder dette på Twitter, søndag kveld. Dessverre oppgir ikke Politiet hvor i Nord-Troms det gjelder.

I en annen tweet, noe senere på kvelden, opplyser politiet at Utrykningspolitiet har avsluttet en trafikkontroll i Skibotndalen i Storfjord.

her opplyser man at 13 bilister ble ilagt forelegg for trafikkovertredelser, og at en ble anmeldt og fratatt førerkortet.