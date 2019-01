nyheter

Ferga MF Helgøy hadde fredag ettermiddag problemer med å legge til kai på Lauksundskaret.

– Ferga skulle egentlig gå herifra klokken 13, men har holdt på å legge til i en og en halv time nå. Det er ikke dårlig vær her, så jeg skjønner ikke hvorfor den er innstilt, forteller Ragnhild Bergset Elvestad, som er på stedet.

Det er dannet lange køer både på Storstein og på Lauksundskaret. På Arnøya står tre trailere, tre personbiler og ett par firmabiler og venter.

– Her er leverandører, trailere med laks og vanlige folk. Det kommer til å ta timesvis å hente opp etterslepet. Reserveferga tar kun to fulle trailere og fire personbiler per tur. Vi har produksjon hele kvelden, og har enda flere trailera som skal avgårde i dag, sier hun – som jobber som kvalitetsleder på Arnøy Laks.

Hun legger til at det ikke lengre er så mange biler her som tidligere:

– Mange har snudd og kjørt hjem.

Torghatten Nord melder at fergesambandet er midlertidig innstilt på grunn av dårlige værforhold på Lauksundskaret. De opplyser videre at ny informasjon vil bli gitt så snart som mulig.