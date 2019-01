18 av 32 kontrollerte fikk ikke kjøre videre

nyheter

Det foregår store kontroller av vogntog over hele Nord-Norge for tiden.

Også torsdag hadde vegvesenet hendene fulle. På Twitter rapporterer de om resultatene:

Troms

Lullesletta/Kilps: 6 av 23 kontrollerte ble ilagt bruksforbud.

Fem for dekk/kjetting

En fører ble anmeldt for brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene

To fikk gebyr for at mønsterdybden var under lovlig minimumskrav

Finnmark

Neiden Toll/Storskog: Av 32 kontrollerte ble 18 ilagt bruksforbud.

Ti hadde dekk som ikke var egnet for vinterføre

En manglet kjetting

Tre manglet løyve

En hadde tilhenger uten ABS-bremser

To hadde sikthindring i frontruta

En var i teknisk dårlig stand

Ni fikk gebyr for dekk/dokumenter

En fikk bombrikkegebyr

Kivilompolo: Av 34 kontrollerte fikk ett vogntog kjøreforbud på grunn av dårlige dekk. Det var også et tilfelle av ovarlast på liten lastebil, og en manglet YSK-bevis (yrkessjåførkompetanse).

På seks år er det kun gjennomført én storkontroll av dekk på Kilpis Sist det ble gjennomført en større kjøretøykontroll på tollstasjonen ved Kilpisjärvi var i 2013. Da stoppet plutselig vogntogtrafikken opp på finsk side.

Nordland

Bjørnfjell: 12 av 27 kontrollerte vogntog ble ilagt bruksforbud på grunn av dekkutrustning. Det ble i tillegg gitt et bombrikkegebyr, et gebyr for mangel av kjetting og dekkgebyr for mønsterdybde.

Junkerdalen: Fire vogntog kontrollert - èn fikk pålegg om å legge på kjetting før han kjørte videre.

Hestbrinken: Seks kontrollerte - èn fikk gebyr for at mønsterdybden var under minimumskravet.

Mo i Rana: En utenlandsk bilberger ble stoppet med slep som skulle fraktes ut av landet. Slepet hadde ikke bremser, noe som endte med anmeldelse og bruksforbud. Sjåføren fikk førerkortet beslaglagt og et forelegg på 10.000 kroner

Trofors: Ute-kontrollen og UP kontrollerte rundt 50 vogntog med fokus på dekk og kjetting.