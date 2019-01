Lyngen har potensiale til å bli den råeste reiselivskommunen

nyheter

Det er store strategiske valg som skal tas kommunalt, som garantert vil by på utfordringer.Naturbasert reiselivsturisme har hatt en enorm vekst de siste årene, og er en av få næringer i kommunen som har vekst i antall sysselsatte. Vekst i turisme skyldes økt globalisering, som medfører at avstandene globalt er kortere, i tillegg til økonomisk vekst. Det rurale og landlige smelter i hop med det urbane, og steder blir mer og mer like Stedsdifferansene vaskes bort.

Tendensen viser at turisme dreier seg mot de unike opplevelsene, enten det er nordlys-, alpin-, fiske- eller andre former for opplevelsesturisme. Det burde i teorien passe Lyngen som hånd i hanske.

Så, hvordan kan man tilrettelegge for en bærekraftig vekst i praksis?

Jeg tror det handler om å kunne tilby besøkende en totalpakke som er globalt unik, men på bærekraftige, lokale premisser. Det har Lyngen alle forutsetninger for å få til.

Man kan se på undersøkelsene fra de siste års turismebesøk regionalt at det er stor forskjell i hvor mye penger de forskjellige turistene legger igjen pr døgn.

For eksempel er nordlys-turister i den høyere del av skalaen, mens backpackere i den nedre. Vi ser også flere steder hvor turismen har ekspandert til overturisme, der naturen har fått gjennomgå på en måte som ikke er bærekraftig. Senja via Visit Senja Region har forsøkt å løse dette på en interessant måte. Der har overturisme blitt et problem (Segla m.m), og de har innsett at de ikke har mulighet til å ta i mot alle typer turister. Leder i Visit Senja Region, Dan Björk, uttalte i et intervju at de markedsfører seg bevisst opp mot hvilken gruppe turister de ønsker å ta i mot. Om dette er en riktig framgangsmåte kan selvsagt diskuteres, men det er en høyaktuell tankegang med bevisst selektiv markedsføring. Visit Lyngenfjord deler synspunktet i sin reiselivsstrategi: ”Vi skal ikke arbeide for å få flest mulig gjester hit, men for å gi dem som kommer hit verdier og kvalitetsopplevelser.”

Med majestetiske fjell som stuper i havet, mektige fjorder og en natur som i stor grad beskyttes som en del av Landskapsvernområde for Lyngsalpene, innehar Lyngen en egenart som er unik i global sammenheng. Dette, i lag med lokale produkter og stadig flere aktører, skaper en ramme som gir kommunen et stort uforløst potensiale. Fordelen med et uforløst potensiale er at man enda har mulighet til å være i forkant, og styre identiteten i den retningen man ønsker.

Lyngen har potensiale til å bli den råeste reiselivskommunen i Nord. For å videreutvikle Lyngen som turistdestinasjon, er det tre punkter jeg ønsker å trekke fram:

- Infrastruktur: Forbedring av infrastruktur må forekomme. Å få på plass gode løsninger knyttet infrastruktur opp mot reiseliv og turisme er nødvendig, og vil også være i forkant av en potensiell lokale vs. turister problematikk. Utfordringen med at egnede områder er bundet til flere grunneiere, er ikke noe turister bryr seg om.

- Tettere samarbeid med Visit Lyngenfjord (heretter VL) og lokale aktører: Lokalt samarbeid handler om å utnytte hverandres styrker slik at fellesskapet og hver enkelt aktør framstår sterkere. Her har vi sett gode eksempler fra lokale aktører som har gått i hop om å tilby ”pakkeløsninger” med kvalitetsprodukter. En enda bedre samkjøringsevne lokalt, både omkring produkter, utvikle en felles identitet knyttet markedsføring og se på hvordan man kan utnytte deenkelte aktørers styrker til å felles skape en synergieffekt, er noen fellesløft som kan tas med positiv forventet ringvirkning. Her burde VL ha en nøkkelrolle i samarbeid med kommunen. Kommunen er største andelseier i VL, og innehar også over 60 % av selskapets aktører. Begge har tatt grep hver for seg med henholdsvis Strategisk reiselivsplan for Lyngen kommune 2017-2020 og VL med Reiselivsstrategi for Lyngenfjorden 2019-2022. Jeg etterlyser derimot et sterkere samarbeid i en trekant med lokale aktører. Hilde Johnsen, leder i VL, sa i juni 2018 at det er de private investeringene som særlig trekker oss opp og fram. Hvordan kan man da legge til rette for at private investeringer innen reiseliv blir mer attraktivt?

- Legg til rette for helårsturisme: Turismen i Lyngen er i stor grad knyttet vintersesongen, med høytid februar-april. Dette fører til mange sesongbaserte stillinger. Nøkkelen for å etablere flere heltidsstillinger er helårsturisme. Med trenden rettet mot opplevelsesturisme, er mulighetene og potensialet til stede. Regionalt ser vi flere eksempler (eks. Senja) hvor tidligere sesongbasert turisme har utviklet seg til helårsturisme. Resultat? Flere aktører og økt antall sysselsatte i fulltidsstillinger.

Lyngen kommune, i samarbeid med Troms fylkeskommune, har med Lyngenløftet skapt et friskt og nytenkende stedsutviklingsprosjekt.

Stedsidentitet er i dag i kontinuerlig endring, og Lyngenløftet er med på å utvikle Lyngens stedsidentitet basert på stedets egenart og kultur. Dette gir økt attraktivitet knyttet turisme, men kanskje enda viktigere forsterket identitet hos innbyggere og bosatte. Det fremstår svært viktig å videreføre prosjektet etter endt 5-årsperiode.

Lyngenfjord ble i 2018 inkludert på listen som et av verdens 100 mest bærekraftige reisemål. Kun fire steder i Norge er inne på den eksklusive listen, med Geilo, Lærdal og Svalbard som de tre andre. Hvordan kan man utnytte og bruke dette som et konkurransefortrinn?

Naturen er Lyngens gull. Det viktigste av alt er å legge forholdene til rette for at den forblir det i generasjoner. Store deler av Lyngens friluftsområder er tilknyttet Landskapsvernområde for Lyngsalpene. Dette kan enten sees på som et irritasjonsmoment, siden områdene styres regionalt og vanskeliggjør eventuell næringsutvikling i vernede områder. Eller, det kan sees på som en mulighet.

I samfunnsdelen av kommuneplanen til Lyngen kommune er det satt ned noen klima/miljø-tiltak. Absolutt gode tiltak, som f.eks. nye bygg skal være energieffektive mtp klimaendringer, legge til rette for miljøvennlige innkjøp, gjenbruk og resirkulering, samt stimulere til etablering av bærekraftige næringer. Også står det at nærmere tiltak konkretiseres i kommunens klima- og miljøplan. En klima- og miljøpla n som er nedprioritert og ikke eksisterer.

En av de største utfordringene omkring sosial kapital kommunalt, stedsidentitet og stedsutvikling, er å finne felles faner det er enighet om. Utfordrende, om ikke umulig. Her mener jeg Lyngen har en enestående mulighet til å samles.

Jeg tror de aller fleste innbyggerne i Lyngen kommune kan stille seg bak at den mektige naturen, som er en stor del av Lyngens identitet, skal behandles på en bærekraftig måte slik at generasjoner etter oss får ta del i områdene vi høster av og omgir oss med, på minimum like vilkår som oss. Jeg skulle likt å sett det bli brukt som en rød tråd i kommende kommuneplan.

I en klima- og miljøplan av høy kvalitet som baserer seg på realistiske tiltak lokalt, på kort og lang sikt. At man utnytter mulighetene som oppstår med å være listet blant verdens 100 mest bærekraftige reisemål til å markedsføre seg utad som nettopp det, og vise at man tar det på alvor. Da vil ikke lenger det å være en del av et landskapsvernområde være en utfordring, men en positiv faktor til det helhetlige Lyngen.

Lyngen har en stor mulighet til å ta kapteinsbindet i Nord for en klima- og miljøsatsing. Satsingen kan bli en samlende rød tråd for kommunens befolkning, næringsliv, et felles holdepunkt for en dynamisk stedsidentitet, en felles grobunn for å fortsette stedsutviklingen og også brukes opp mot markedsføring av Lyngen som en unik turistdestinasjon globalt.

Det handler ikke om en komplett grønn satsing. Det handler om å ta bærekraftig utvikling av vårt dyrebare nærmiljø på alvor ved å få på plass en rød tråd man som helhetlig kommune kan stå bak og identifisere seg med.

Vi lever i en tid hvor endringer skjer fort, og da vil spørsmål om identitet være desto viktigere. Det er gledelig å se at kommunen allerede har satt av areal til næringsutvikling dersom UFB skulle bli en realitet. Det er framtidsrettet.

Alt tyder på at vi har en interkommunal og regional framtid, og det er kun et spørsmål om tid før Lyngen kommune må velge om man skal se til nord eller sør for samarbeid.

Nå har Lyngen alle muligheter i verden til å være i forkant, forsterke og utvikle sin posisjon som reiselivskommune. Potensialet er enormt.

Men før man snakker om økt omsetning og hvordan øke antall besøkende, må man ha på plass en ramme som gjør vekst og utvikling bærekraftig for Lyngen.