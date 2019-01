10 av 49 fikk bruksforbud

Statens vegvesen har søndag gjennomført tungtransportkontroller på E8 på Lullesletta. Dette opplyser de på Twitter like etter klokken 19.

Totalt er 49 tunge kjøretøy kontrollert. Av disse fikk ti bruksforbud, på grunn av manglende kjetting, eller med en dekkutrustning som ikke var egnet for Nord-Norges snø og isdekke.

