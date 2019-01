Nå er disse løypene åpnet

nyheter

Det er åpnet løyper både i Skjervøy, Nordreisa og Storfjord denne uken. Dette melder kommunene på sine hjemmesider.

I Nordreisa er hele snøscooterløypa Rotsundelv - Sikkajávri - Gievdnejárvi nå åpnet for trafikk. Kommunen ber folk være oppmerksomme på at det stedvis kan være stein tett opp under snødekket langs traseen.

I Skjervøy er også løypa oppover i Grunnfjorddalen merket og åpen for fri ferdsel. Løypa går fra Arnøyhamn på Arnøya.

I Storfjord er løypa fra Lyngskroa til Paras (Mortendalsløypa) merket og åpen. Deler av Skibotnløypa og Parasløypa er også meldt klare til bruk. Skibotnløypa er åpen fra Gammelveien til Trollvikleiren. Parasløypa er åpen opp til Musbakken.