Den siste omkomne blir liggende til våren

nyheter

På grunn av betydelige mengder snø de siste dagene, og dermed ny skredfare, er det ikke forsvarlig å gjøre arbeid på bakken i leteområdet, opplyser lensmann Andreas Nilsen i Midt-Troms onsdag ettermiddag.

Ifølge politiet er det ikke aktuelt å starte helt på nytt. Det vil kreve store ressurser, med ny sprenging av snømasser for å sikre leteområdet og deretter ny innsats på bakken. Dette igjen forutsetter at været holder seg stabilt lenge nok, hvis ikke må letemannskapene starte forfra nok en gang.

Vårparten

– Dessverre er vi nå kommet dit at vi rett og slett må vente til vårparten før vi gjenopptar søket etter den siste savnede, sier lensmannen.

Det er de finske skiløperne Mikael Sten (29), Niklas Nyman (36), André Stenfors (32) og svenske Disa Bäckström (29) som omkom i skredet, som gikk onsdag 2. januar. De fire var på topptur til Blåbærtinden og ble sist observert i 14-tiden.

Etter noen timer ble en femte person i turfølget bekymret og meldte fra til politiet.

Omkomne

Været gjorde letingen vanskelig. To dager senere opplyste politiet at det ikke lenger var håp om å finne skiløperne i live og at aksjonen dermed gikk over til å være leting etter omkomne.

To av de omkomne hadde GPS-klokker, noe som har gitt politiet og letemannskapene en god formening om ruten de gikk. Posisjonen deres da skredet gikk, er fastslått.

Letemannskapene har søkt gjennom området hvor man tror den siste omkomne kan ligge, uten resultat. Lensmann Andreas Nilsen har tidligere betegnet dette arbeidet som «å lete etter nåla i høystakken».

De tre som er funnet og hentet ut, er to menn og en kvinne, ifølge politiet.