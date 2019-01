Dette får museene i støtte i år

nyheter

Fylkesrådet i Troms har fordelt årets driftstilskudd til museene i fylket. Dette opplyser Troms fylkeskommune i en pressemelding. Totalt gis det over 12,6 millioner kroner til ni museum i Troms.

Slik er fordelingen:



Tilskudd 2019 Nord-Troms museum 1.890.000 Midt-Troms museum 2.340.000 Sør-Troms museum 4.655.000 Perspektivet museum 1.250.000 Polarmuseet 1.030.000 Båtmuseet (NFFA) 585.800 Halti kvenkultursenter 490.000 Halti nasjonalparksenter 370.000 Totalt 12.610.800

Fylkeskommunen gir i spleiselag med kommunene i Troms og Kulturdepartementet, driftstilskudd til museer med i det nasjonale museumsnettverket. Dette inkluderer Nord-Troms Museum, Midt-Troms museum, Sør-Troms museum og Perspektivet museum i Tromsø.

Fylkeskommunen gir også tilskudd til Polarmuseet og til Båtmuseet i Gratangen, som er en del av stiftelsen Nordnorsk fartøyvernsenter og båtmuseum (NNFA).

I tillegg til disse museene gir fylkeskommunen i spleiselag med staten driftstilskudd til Halti kvenkultursenter (Kommunal- og moderniseringsdepartementet) og Halti nasjonalparksenter (Klima- og miljødepartementet).

– Museene i Troms er små og fortsatt under oppbygging. De ulike nivåene på tilskuddene gjenspeiler i stor grad innsatsen under den nasjonale museumsreformen, sier fylkesråd for kultur og næring, Sigrid Ina Simonsen (Ap).