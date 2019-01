nyheter

Politiet melder på Twitter at de torsdag hadde laserkontroll på E6 i Djupvik.

En mann ble målt til 82 km/t i 60-sonen. Som følge av at han allerede hadde flere prikker, mistet han førerkortet etter denne overtredelsen.

Tre sjåfører fikk bot for å kjøre for fort.

Onsdag hadde politiet kontroll i den nye Nordnestunnelen i Kåfjord.

Èn sjåfør fikk bot for å ha holdt en gjennomsnittsfart på 98 km/t gjennom tunnelen, til tross for at farsgrensa er 80 km/t.