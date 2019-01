Norsk torsk sendes til Kina, sprøytes full av vann og selges i Europa

nyheter

I en video som TV-kanalen France 5 viser fra kinesiske filetfabrikker, blir norsk torsk kuttet og filetert før den sprøytes fulle av vann ved hjelp av lange sprøyter. Etter behandlingen fraktes torsken til det franske markedet. Dokumentaren på France 5 har fått navnet «Mollo sur le cabillaud?», som oversatt til norsk blir «Forsiktig med torsken?».

Selges til internasjonale kjøpere

Nergård-konsernet har hovedkontor i Tromsø for sin fiskerivirksomhet. De selger fisk på det åpne markedet, blant annet til kjøpere som foredler fisken i Kina.

– Vi selger mesteparten av frossenfisken på auksjon i Norge, der alle kan kjøpe den. Hovedsakelig selger vi til klippfiskindustrien, men vi har også internasjonale kjøpere. Noen av dem foredler fisken i Kina. Nøyaktig hvordan de behandler fisken kan vi ikke vite, sier konsernsjef Tommy Torvanger til iTromsø.

Ifølge Nergård-sjefen er det sannsynlig at fisken er fraktet til og fra Kina i frossen tilstand.

– Flyfrakt er dyr og vanskelig å få bærekraftig. Sannsynligvis er fisken frosset på båt eller i landanlegg, før den er fraktet videre til Kina med båt. I Kina tines den og bearbeides, før den fyses og sendes tilbake til det europeiske markedet med båt, sier Torvanger.

Sparer penger på vanninnsprøyting

I mangel på tillatelse til å filme inne på fabrikkene eller intervju med ansatte, oppsøkte den franske TV-kanalen sjømatmessen Seafood Expo i Brussel i Belgia, hvor internasjonale sjømatprodusenter møtes årlig. Med skjult kamera filmet dokumentaristene den kinesiske paviljongen. De presenterer seg som fiskekjøpere som er ute etter billig torsk.

TV-teamet som var undercover ble da tilbudt torsk injisert med vann. Hensikten med vanninnsprøytingen er ifølge dokumentaren å tjene penger på økt vekt.

TV-teamet tilbys også at torsken tilsettes kjemikalier. Ett av kjemikaliene er stoffet E-451, også kjent som pentanatriumtrifosfat, som brukes til å øke vekten på fiskeproduktet, i tillegg til at det bleker fisken slik at den tilsynelatende ser helt fersk ut, selv om den er gammel. Dette er i dag innenfor loven i EU. Praksisen var forbudt i Norge, men den er nå tillatt gjennom EØS-regelverket.





Uheldig for norsk torsk

Nergård-sjef Torvanger mener praksisen som dokumentaren angivelig avslører er uheldig for ryktet til norsk torsk.

– Norsk fisk har et godt rykte og det er ofte pålagt å merke opprinnelseslandet til fisken, sier Torvanger.

Nergård har en liten filetfabrikk i Gryllefjord på Senja.

– Skaper vanninjeksjoner skjevhet i konkurransen om deres og kinesernes fileter selges som norsk torsk?

– Om man injiserer fiske med vann og behandler den med fosfat uten å opplyse kunden om det, er det uheldig. Den norske torsken har høy status. Det er klart at det er uheldig dersom norsk fisk blir fremstilt som noe annet enn hva den er, sier Torvanger.

Norges Sjømatråds fiskeriutsending i Frankrike, Paal Frisvold, kaller også det som skjer i kjølvannet av dokumentaren for «uheldig».

– At saken får stor oppmerksomhet kan være uheldig for norsk torsks omdømme i Frankrike, derfor følger vi den tett, sier han til NRK Nordland.

– Med de reaksjonene vi ser fra denne reportasjen må vi tenke på hva slags konsekvenser dette kan ha for omdømmet til norsk torsk. Det franske markedet er opptatt av kvaliteten på fisken de spiser, og vi ser at forbrukerne er opptatt av tydelig produktinformasjon, sier Frisvold til NRK, som var først til å omtale den franske dokumentaren i Norge.