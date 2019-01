Så mange har opplevd bildemisbruk på SoMe

nyheter

I aldersgruppen 18-29 år sier hele 9 av 10 at de har fått delt bilder eller videoer av seg selv på sosiale medier uten tillatelse. Tallene kommer fra en undersøkelse YouGov har utført for Frende Forsikring.

- Dette må folk ta på alvor. Her gjelder ikke "har du lyst, har du lov". Du kan faktisk ikke dele et bursdagsbilde på noens Facebook-side uten lov, selv om du mener det aldri så godt, sier produktsjef i Frende Forsikring, Einar Brekken.

- Du kan bryte straffe-, personopplysnings- og åndsverksloven hvis du deler bilder og personlige opplysninger av andre uten tillatelse, sier Rikard af Sandeberg hos datasikkerhetsekspertene Affinion.

Mange mobbes på nett Bildene trenger ikke være fyllebilder eller nakenbilder. Det spiller ingen rolle hvor uskyldige de er.

- Hvis en på bildet ber deg ta det bort er du nødt til å gjøre det. Om det så er det bildet du har fått flest likes på gjennom tidene. Det er også lov å ombestemme seg. Hvis du får lov å legge ut et bilde eller video og vedkommende angrer seg, må du fjerne det, sier Einar Brekken.

Undersøkelsen til Frende viser at hver fjerde som er spurt kjenner noen som har blitt mobbet på nettet. I aldersgruppen 18-29 år er tallet hele 43 %.

- Publisering av uønskede bilder og videoer er definitivt en medvirkende årsak til mobbing på nett, sier Einar Brekken.

Regionale forskjeller Det spiller ingen rolle hvilken plattform du legger ut bilder på.

- Reglene er like på nettsider, blogger og sosiale medier. De gjelder uavhengig av om bildene deles i åpne eller lukkede Facebook-grupper eller med direktesending av video. Reglene gjelder også i tilfeller der bilder eller filmer ikke lagres, sier Sandeberg som er produkt- og markedsdirektør i Affinion.

Frende-undersøkelsen har sett på hvor de som har opplevd bildemisbruk på sosiale medier bor. Det er flest i Trøndelag og Nord-Norge (73 %), etterfulgt av Oslo/Akershus (68 %), Sørlandet (67 %), resten av Østlandet (65 %) og Vestlandet (64 %).

Mange unge angrer Foreldregenerasjonen er ikke særlig mye bedre enn de yngste. Godt over 70 prosent av folk mellom 30 og 50 år sier de har opplevd at bilder eller videoer har blitt delt uten deres samtykke.

- Her bør foreldre lære barna og seg selv godt nettvett. Husk at når noe er lagt ut på en åpen konto kan det lett bli misbrukt av uvedkommende, sier Brekken.

Tall fra Medietilsynet viser at mer enn halvparten (58 % av jenter og 50 % av gutter) av norske 16-åringer har angret på ting de har lagt ut på internett.

- Du bør alltid har et bevisst forhold til hva du deler og hvem som kan se bildene dine. Bildene kan bli brukt imot deg. En god tommelfingerregel er å kun legge ut bilder som viser deg på en god måte og som tåler å se dagens lys, sier Sandeberg i Affinion.

Kan få hjelp til å rydde opp Har du åpen konto på sosiale medier kan hvem som helst få tak i bildene dine og misbruke dem. De siste to årene har over 170.000 nordmenn over 18 år blitt utsatt for identitetstyveri.

- Å spore opp og få fjernet materialet er en tidkrevende og vanskelig jobb. Sjekk om du kan få hjelp, sier Einar Brekken i Frende. Derfor er hjelp ved nettmisbruk noe flere forsikringsselskap har inkludert i for eksempel innboforsikringen. En slik dekning kan også bidra med rådgivning for hvordan du kan redusere risikoen for nettmisbruk i utgangspunktet.