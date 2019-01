Avisene leveres ikke i tide i Kvænangen: – Vi ser på løsninger

nyheter

66 abonnenter av Framtid i Nord i Kvænangen, har de siste to ukene opplevd å få avisen forsinket. Tirsdagsavisen har vært levert i postkassa onsdag, mens fredagsavisen ikke har vært levert før mandag uka etterpå.

Omlagte ruter

Ansvarlig redaktør i Framtid i Nord, Kjetil Martesønn Skog, forteller at han mandag fikk vite årsaken til dette.

– Det viser seg at Bring, som frakter avisen fra trykkeriet i Harstad og nordover, har lagt om rutene slik at avisene ikke rekker transporten nordover mot Kvænangen. Dette gjelder for våre abonnenter hjemmehørende under postnumre til Burfjord, Jøkelfjord og Sørstraumen.

Skog forsikrer at Framtid i Nord nå prøver å løse utfordringen.

– Vi jobber intensivt med å finne en løsning, og har blant annet snakket med Bring om de har muligheter til å legge om på sine ruter. Dette har vi allerede fått indikasjoner om at ikke er aktuelt. Derfor ser vi også på om det er andre måter vi kan få avisen tidligere inn til Burfjord.

– Kan løses

Pressesjef i Posten Norge, John Eckhoff, forteller at han ser at deres interne endringer har medført at folk i kommunen ikke får avisene sine i tide.

– Dette er svært uheldig, men lar seg løse hvis distribusjonsbilen til avisa kan levere til vårt distribusjonspunkt i Burfjord. Da kan vi få avisa ut samme dag. Vi synes dette er viktig å finne en løsning på, da vi også er opptatt av og forstår viktigheten av at aviser når sitt publikum fort, sier han.

Martesønn Skog avviser dette.

– Vi har også et distribusjonssystem, et system som omfatter så godt som alle aviser i hele landet. Dette systemet er tilpasset alle, og det er ikke bare for oss å endre ei rute uten at det får følger for andre aviser.

Han reagerer samtidig kraftig på at Bring ikke opplyste om endringen før mandag.

– Dette synes jeg er svært beklagelig. Jeg synes også det er nokså arrogant av Bring å kaste på oss en slik utfordring, uten å varsle oss slik at vi hadde kunnet forberede oss og kanskje unngått situasjonen.

Eckhoff sier han forstår frustrasjonen.

– Det har jeg full forståelse for. Vi har en rutine om å varsle eventuelle konsekvenser for avisombæring på et tidligere tidspunkt, så her har det skjedd en svikt. Det skal vi nå ha en intern runde på for å finne ut av. Vi burde ha varslet avisen om dette, sier han.

Tilgang på nett

Redaktøren ønsker å minne alle papirabonnenter på at de, inntil utfordringen eventuelt er blitt løst, også har tilgang til alt av saker på nett.

– Så lenge du får avisen i postboks eller i postkassa din, er du totalkunde hos oss. Dermed har du også tilgang til våre digitale løsninger, sett at du har en enhet som gjør at du kommer deg på nett. På våre nettsider kan du lese e-avisen allerede mandag og torsdag, i tillegg til at du vil få lest plussartiklene.

Han legger til:

– Vi er samtidig klar over at det er en del personer som ikke har interesse, eller har ressurser til å lese avisen annet enn på papir. Derfor gjør vi alt som står i vår makt til å finne løsninger og sørge for at vi i alle fall kan få avisen ut så raskt som overhodet mulig.