Først kommune ut med digital søknadsprosess

nyheter

Kommunen har nå lansert en ny og enklere søknad for barnehageplass. På samme måte som skattemeldingen, kommer nå søknaden forhåndsutfylt, men ikke ferdigutfylt. Dette opplyser Nordreisa kommune i en pressemelding.

Tidligere var søknadsskjemaet på sju sider, hvor alt måtte fylles ut manuelt. Nå fylles skjemaet ut automatisk med den informasjonen kommunen allerede har tilgjengelig, som for eksempel navn og adresse på foresatte. Skjemaet er på én side, noe som gjør det mer brukervennlig å ferdigstille.

Videre opplyser kommunen at informasjonen legges inn i relevante fagsystemer automatisk, uten behov for manuell innføring av ansatte. Alle deler av søknadsprosessen er automatisert, bortsett fra tildelingsmøtet hvor barnehagestyrer møtes for å fordele barnehageplasser basert på regler/vedtekter, erfaringer og skjønn.

Nordreisa kommune er 1. februar første kommune i landet til å sende ut automatisk forhåndsutfylte barnehagesøknader til sine innbyggere. Søknadsfristen for å søke er 1.mars.

I år vil det likevel være mulig å søke på "den gamle måten", via eksisterende skjema, opplyser kommunen.

– I Nordreisa kommune har vi fokus på å forbedre økonomien vår, og vi har derfor alltid fokus på gevinster når vi skal gjennomføre prosjekter. Med Digital Medarbeider kommer det til å forsvinne en god del manuelle rutiner – tid vi kan bruke på å gi innbyggerne våre bedre tjenester innen andre tjenesteområder, sier Anne Marie Gaino, rådmann Nordreisa kommune i pressemeldingen.

Den nye tjenesten til kommunen er levert av Digital Medarbeider.