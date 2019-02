– Et tegn på at man gjør noe rett

nyheter

Årets andre finalist er OK BedriftsConsult AS, som holder til i Sørkjosen. Firmaet driver med regnskap og rådgivning, både for bedrifter og privatpersoner, men i all hovedsak for bedrifter. De hjelper til med alt fra skatterådgivning til bistand ved etablering av bedrifter. Rådgivning og samtalepartner er en viktig del av regnskapsarbeidet.

Daglig leder Odd Kristian Kristiansen forteller at kundene stort sett befinner seg i Nord-Troms, andre deler av Troms og deler av Finnmark.

God kvalitet

Han tror grunnen til at firmaet hans går godt, er mye arbeid.

– Det er det man tjener på. Arbeid med god kvalitet, som leveres til rett tid, det er det som danner grunnlaget, sier han.

OK BedriftsConsult ble startet i år 2000. I 2018 flyttet de inn i nybygde lokaler, og har nå fått alt på ett plan.

Kristiansen selv, startet sin karriere i ligningsetaten som saksbehandler og ligningsrevisor i Tromsø i 1989, før han gikk over til regnskap rundt ti år senere.

Det har skjedd mye i bransjen siden den tid, forteller han.

– Det er ikke lenger bare å sortere papirer. Nå har vi fullintegrerte, skybaserte regnskapssystemer som vi er veldig fornøyd med.

Det er de siste årene utviklingen virkelig har skutt fart.

– Det er en veldig endringsbasert bransje. Da jeg startet på ligningskontoret brukte vi skrivemaskin med gjennomslagsark, så det er en stor utvikling som har skjedd på relativt kort tid. Det vi har opplevd på 30 år er vel så mye som forrige generasjoner opplevde på lang, lang tid. En merkelig reise, konkluderer han.

Trygg base

I OK Bedriftsconsult har de blitt gradvis flere ansatte, og teller nå åtte stykker som har kontor i Nordreisa.

– Jeg føler vi har en god og trygg base her, men for å utvikle seg må man også våge å tenke utover, og det har vi vært veldig bevisst på. Man kan dra styrke av å se mer utover i regionen, sier Kristiansen.

– I dagens teknologiske verden kan man like godt sitte hvor som helst, og det er en av de største fordelene. Man er ikke nødvendigvis avhengig av å ha kundene i nærheten.

Bedriften er også opptatt av å drive med kursing, og skal bistå med forelesning i det nystartede gründerakademiet.

– Som gründer er det viktig å ha gode sparringspartnere. Vi har lyst å være noen de kan snakke med, og hjelpe til ved å ta del i problemstillinger ved oppstart. Det er veldig viktig, og de setter stor pris på det.

