Eldre bør få kjøre uten helseattest til de er 80 år

En arbeidsgruppe fra Helsedirektoratet og Vegdirektoratet fikk i april i fjor jobben med å se på dagens ordning for eldre som skal fornye førerkortet. Oppdragsgivere var Samferdselsdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Nå anbefaler gruppa at aldersgrensen for helseattest heves fra 75 til 80 år, skriver VG.

– Vi både lever lenger og er friskere lenger. Jeg vil nå sammen med min kollega i Samferdselsdepartementet gå grundig igjennom rapporten for å se hva vi lander på, sier eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp).

Det anbefales i skrivet fra Vegdirektoratet at utviklingen følges nøye, slik at det eventuelt kan foretas endringer, både dersom erfaringene sier at trafikksikkerheten svekkes eller at folkehelsen ytterligere forbedres.

– Vi ønsker å gi eldre bilførere en enklere hverdag og samtidig frigi kapasitet hos fastlegene, sier Michaelsen.

